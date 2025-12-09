Губернатор Травников прокомментировал пожар в новосибирском педколледже

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что пожар в педагогическом колледже № 1 находится под полным контролем регионального ГУ МЧС и правительства.





«На месте развернут штаб пожаротушения. Причины возгорания устанавливаются. После всесторонней оценки ущерба будет принято решение о дальнейшей организации учебного процесса», — написал он в своём канале MAX.







Напомним, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже с последующим распространением огня на кровлю трёхэтажного здания.





Всего эвакуировано 670 студентов и сотрудников. Информация о пострадавших не поступала. Площадь, охваченная огнём, составила около 700 квадратных метров. На месте продолжают работать пожарные.