Конкуренция за рабочие места значительно выросла в Новосибирской области

Рынок труда региона за год заметно изменился.

Если в начале 2025 года работодатели говорили о нехватке кадров, то в январе 2026-го ситуация стала иной. По данным HH.ru, индекс конкуренции достиг 11 резюме на одну вакансию против 4,5 годом ранее. Эксперты связывают это с охлаждением экономики и ростом активности соискателей.

Аналитики отмечают, что крупные компании всё чаще делают ставку на повышение производительности вместо расширения штата. Особенно выражен этот тренд в добыче и переработке полезных ископаемых. Работодатели активнее развивают внутреннюю мобильность и обучение персонала.

При этом дефицит сохраняется в медицине и рабочих специальностях. Врачам, медсёстрам, электромонтажникам и сварщикам по-прежнему не хватает специалистов. В то же время в креативных и управленческих профессиях конкуренция остаётся высокой. Эксперты ожидают дальнейший рост зарплат в дефицитных сегментах и усиление цифровизации процессов.