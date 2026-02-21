Новосибирцев в начале весны ждут новые штрафы от ГИБДД

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать обновлённые программы подготовки водителей, рассчитанные до 2032 года.

Документ предусматривает сокращение числа учебных курсов с 62 до 47 и усиление практической направленности занятий.

Будущие водители смогут отрабатывать навыки не только на автодромах, но и на территориях автопарков и транспортных предприятий. Планируется увеличить количество выездов в город, часть теории разрешат изучать дистанционно с обязательной фиксацией посещаемости. Автошколы обязаны вести электронную отчётность. При открытии новой категории потребуется пройти профильное переобучение без повторного изучения ПДД. При этом требования к экзаменам станут строже.

Дополнительно в 2026 году ожидается пересмотр тарифов на техосмотр по методике Федеральной антимонопольной службы, индексация утильсбора и отмена продления водительских удостоверений. Усилится контроль за шумом автомобилей: штрафы могут вырасти, а фиксацию нарушений планируют автоматизировать. Также будет сформирован открытый рейтинг автошкол.