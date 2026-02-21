82.76% -1.2
общество

Жительница Новосибирска получила условный срок за оформление пособий на несуществующего ребёнка

48-летняя новосибирца предстала перед судом за мошенничество с социальными выплатами. Женщина оформила пособия на ребёнка, которого на самом деле не было. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

С ноября 2021 по ноябрь 2024 года подсудимая вместе с сообщниками (их дело выделили в отдельное производство) подала ложные сведения о рождении ребёнка. На основании этих данных ей назначили единовременное пособие при рождении и ежемесячные выплаты по уходу.

За три года злоумышленница получила 423 тысячи рублей. Ущерб она полностью возместила. Суд приговорил её к 1 году 10 месяцам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Кристина Уколова
Журналист

