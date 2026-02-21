82.76% -1.2
общество

Новосибирские геофизики придумали, как искать нефть на шельфе дешевле

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
В Институте нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН разработали новый метод электроразведки, который может сделать поиск углеводородов на шельфе более доступным. Авторами разработки стали академик Михаил Эпов, член-корреспондент РАН Вячеслав Глинских и кандидат наук Аркадий Мариненко.

На континентальном шельфе сосредоточено около 80% мировых запасов нефти и газа. Однако традиционная разведка требует установки приёмников на морском дне, сигналы экранируются толщей воды, а стоимость остаётся высокой.

Учёные предложили размещать электроды прямо на поверхности воды. Эксперименты подтвердили гипотезу: при пропускании тока в водном слое образуется объёмный заряд, меняющий распределение электрического поля. Это позволит вести поиск месторождений эффективнее и дешевле.

Московские эксперты уже высоко оценили потенциал новой технологии.

Кристина Уколова
