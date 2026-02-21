Прощёное воскресенье: традиции

В этом году Прощёное воскресенье выпадает на 1 марта. Для православных христиан это особый день, завершающий подготовку к Великому посту. Он требует смирения, внутренней гармонии и примирения с близкими. Верующим напомнили, как правильно провести этот день.

Главное — прощение и покой

В Прощёное воскресенье нельзя конфликтовать, держать обиды и отказывать в помощи. Важно искренне попросить прощения у родных и знакомых и услышать в ответ: «Бог простит». День должен пройти в мире с собой и окружающими.

Что под запретом

Церковь рекомендует избегать тяжёлой физической работы, уборки и стирки. Под запретом — мясо, переедание и алкоголь. В народе также считают, что блины нельзя резать ножом, чтобы не навлечь неудачи. Однако церковь напоминает: суеверия и гадания в этот день неуместны.

Что важно сделать

При этом внешний вид дома и богатство стола имеют символическое значение — они олицетворяют достаток и благополучие в семье. Главное же — провести день с лёгким сердцем и чистой совестью, войти в пост примирённым и сосредоточенным на духовном.