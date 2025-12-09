Прокуратура начала проверку после пожара в колледже №1 в Новосибирске

Прокуратура Заельцовского района начала проверку обстоятельств пожара в Новосибирском педагогическом колледже №1 на улице Линейной, сообщили в пресс-службе ведомства.

На момент возгорания в здании находились 670 человек из 720. Все были эвакуированы, информации о пострадавших нет. Площадь пожара составила около 700 кв. м, он локализован и потушен. Пожарные продолжают пролив здания и проверку конструктивных элементов на наличие скрытых очагов тления.

На месте работает прокурор района Денис Головин, координирующий действия экстренных служб. Территория оцеплена, проводится документирование последствий.



«Полицейские организовали оцепление территории, действует следственно-оперативная группа, а сотрудники Госавтоинспекции контролируют движение транспорта вблизи колледжа», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Роси по Новосибирской области.