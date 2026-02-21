«Крошка моя» и «18 мне уже»: в Новосибирске начался концерт группы «Руки Вверх». ОНЛАЙН

В Новосибирске на площадке Сибирь-Арена началось выступление группы «Руки Вверх!». Тур 2026 года охватывает десятки городов страны и уже собрал полные залы.

Обновлено в 20:20. Зал танцует под старые треки артиста.

Обновлено в 20:15. На сцену вместе с Жуковым вышел звездный гость — DJ Грув.

Обновлено в 20:01. Жуков говорит, что рад, что многие пришли с семьями, с детьми. И посвятил следующую песню детям.

Обновлено в 19:58. Говорит, что сегодня ему можно не петь. Намекает, что зрители и без него классно справляются.

Обновлено в 19:48. Жуков попросил всех закрыть глаза и слушать его голос. После этого он попросил представить место, где зрителям было очень хорошо и начал петь песню "Алешка".

Обновлено в 19:41. Жуков вместе с группой поет песню "Крошка моя".

Обновлено в 19:26. Сергей Жуков вышел на сцену. Исполняет песню "Девчонка".

Обновлено в 19:21. Зрители периодически скандируют название группы и зовут их на сцену.

Коллектив во главе с Сергей Жуков подготовил программу из самых известных песен. Со сцены звучат «Крошка моя», «Студент», «Чужие губы», «Алёшка» и «18 мне уже» — композиции, которые остаются узнаваемыми спустя годы.

Организаторы сделали ставку на масштаб: световые инсталляции, мощный звук и визуальные эффекты сопровождают каждую песню. Зрители встречают артиста аплодисментами и поют хором, превращая концерт в общее ностальгическое шоу.

Сиб.фм ведет онлайн-трансляцию с концерта. Здесь появится актуальная информация и фотографии с мероприятия.