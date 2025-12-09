В Новосибирске назвали имена Героев России в День Героев Отечества

Девятого декабря в Новосибирске чествуют мужчин, удостоенных звания Героя Российской Федерации. В этот день отмечается праздник героев Отечества. Рассказываем, кто в Новосибирской области удостоен этого звания.

День героев Отечества ежегодно отмечается 9 декабря — в 2025 году это вторник. Идея вернуть этот праздник принадлежит бывшему председателю Госдумы Борису Грызлову. Закон был одобрен в начале 2007 года и подписан президентом Владимиром Путиным.

В этот день Православная церковь вспоминает святого Георгия Победоносца, покровителя военнослужащих. До революции 1917 года высшей военной наградой был как раз орден Святого Георгия, а эта дата была Днём георгиевских кавалеров. Последний раз праздник отметили в 1916 году — после революции орден и традиция были отменены. Лишь спустя десятилетия элементы исторической наградной системы начали возвращаться: близкий по статусу советский Орден Славы учреждён в 1943 году, а статут ордена Святого Георгия восстановлен в 2000-м. Сегодня в этот день чествуют всех, кто совершил подвиг во имя страны.

Герои России, связанные с Новосибирской областью: кто эти люди

Новосибирская область дала стране десятки Героев Российской Федерации — как уроженцев региона, так и тех, кто жил, учился или служил здесь. В числе награждённых есть и знаменитые спортсмены, и военнослужащие спецподразделений, и лётчики-испытатели, и бойцы, погибшие при исполнении долга.

Среди уроженцев области — разведчики, связисты, сапёры и офицеры мотострелковых подразделений. Многие из них получили звание Героя посмертно. В их числе Иван Ануреев и Олег Куянов, служившие в 67-й бригаде спецназа ГРУ, а также Роман Сидоров и Николай Ситников, погибшие при выполнении операций на Северном Кавказе. В этот же список входят офицеры внутренних войск и спецподразделений — например, Михаил Немыткин из отряда «Росич» или Иван Шелохвостов из спецназа «Витязь». Есть и военнослужащие, награждённые во время специальной военной операции, такие как капитан Михаил Петелин и Максим Песковой. Они получали образование в Новосибирске.

Отдельной строкой стоит Александр Карелин — легендарный борец и один из самых узнаваемых Героев России, родившийся в Новосибирске.

С областью тесно связаны и те, кто родом из других регионов, но учился, служил или работал в Новосибирске. Это лётчики, командиры спецподразделений, бойцы внутренних войск. Среди них — лейтенант Сергей Амосов, прошедший Афганистан; генерал-полковник Виктор Бондарев, служивший в штабе ВВС в Новосибирске; Игорь Груднов, руководивший группировкой внутренних войск на Северном Кавказе. Многие из этих героев похоронены в Новосибирске — как, например, подполковники Юрий Наумов и Юрий Климов.

В Новосибирске живут и продолжают работать действующие Герои России. Среди них — лётчик-испытатель Валерий Поташов, а также участники спецопераций и командиры подразделений, награждённые за мужество в последние годы, включая Николая Кондратенко и Владимира Сайбеля.

Истории всех этих людей разные, но их объединяет одно — они прославили Новосибирскую область и внесли свой вклад в современную военную историю России. Каждый из них оставил заметный след как в судьбе региона, так и в судьбе страны.