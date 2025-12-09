82.76% -1.2
09 декабря, 14:07
сегодня 12:53
проиcшествия

В Новосибирске появились кадры пожара в педагогическом колледже на Линейной

Фото: Сиб.фм / Виктор Бобровников
Что сейчас происходит на месте ЧП? Смотрите кадры Сиб.фм.

Главный редактор Сиб.фм Виктор Бобровников сделал кадры пожара в педагогическом колледже ум. Макаренко на ул. Линейной. Сейчас на месте ЧП работают спасатели, полиция и следователи.

Утром 9 декабря по адресу ул. Линейная, 223, произошло возгорание здания, в котором размещается педагогический колледж № 1, названный в честь А.С. Макаренко. Согласно предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание в электросети.

Представители прокуратуры Новосибирской области сообщили об эвакуации 670 человек из здания. Информации о пострадавших не поступало. Место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.

Корреспондент Сиб.фм ведён онлайн-репортаж с место событий.

Александр Борисов
журналист

