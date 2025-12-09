В Новосибирске произошёл крупный пожар в колледже на Линейной – эвакуировано 670 человек. ОНЛАЙН

В Новосибирске произошёл крупный пожар педагогическом колледже на Линейной. Корреспондент Сиб.фм выясняет подробности на месте событий.

Здание загорелось утром 9 декабря на ул. Линейной, 223. В этом здании находится педагогический колледж № 1 им. А. С. Макаренко. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, из здания эвакуировано 670 человек. Пострадавших нет. Территория колледжа оцеплена.

В своем телеграм-канале ситуацию прокомментировал глава Новосибирской области Андрей Травников. Он указал на возгорание в одном из зданий Новосибирского педагогического колледжа № 1, носящего имя А. С. Макаренко. По словам губернатора, ситуация мониторится областным управлением МЧС и правительством региона.

Травников отметил, что после детального анализа причиненного ущерба, будет определен дальнейший порядок проведения учебных занятий.

ОБНОВЛЕНО в 13:00

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, по предварительным подсчётам площадь пожара составляет 700 квадратных метров.

На месте организованы 5 боевых участков. Снаружи тушение осуществляется при помощи высотной техники, внутри здания работают 6 звеньев газодымозащитной службы.

Тушение осложняется конструктивными особенностями здания 1937 года постройки, перекрытия деревянные, пустотные. Группировка сил и средств увеличена. Работы по тушению продолжают 85 человек и 24 единиц техники.

ОБНОВЛЕНО в 13:18

По данным СУ СК РФ по НСО, проводится проверка по признакам преступления о халатности.