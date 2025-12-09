82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 декабря, 07:29
пробки
3/10
погода
-32°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 89.70
сегодня 05:00
общество

В Новосибирске стало известно, при каких морозах можно не ходить в школу

В связи с этим Министерство образования Новосибирской области напомнило родителям о действующих правилах посещения школ и детских садов при экстремальных морозах.

  • Дошкольники и ученики 1–4 классов могут оставаться дома при температуре -25°C и ниже;

  • Ученики 5–9 классов не посещают занятия только при -30°C и ниже;

  • Старшеклассники не пойдут в школу лишь при температуре ниже -35°C.

Если ребёнок остаётся дома, пропущенные занятия не будут считаться прогулами. Однако для этого нужно предупредить классного руководителя или администрацию школы.

Кроме того, ведомство напомнило о правилах проведения уроков физкультуры на улице. Лыжные занятия для младших школьников допускаются при температуре не ниже -15°C в безветренную погоду, для среднего и старшего звена — не ниже -20°C.

Ранее Сиб.фм сообщал о введении масочного режима в новосибирских школах с 9 декабря. Такая мера связана с увеличением заболеваемости ОРВИ среди школьников среднего звена на 15 %.

Елена Чечнева
журналист

