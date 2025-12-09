В Новосибирске загорелся колледж с 88-летней историей. Что известно о легендарном учебном заведении

В Новосибирске 9 декабря произошёл крупный пожар в педагогическом колледже №1 имени А.С. Макаренко — одном из старейших учебных заведений области. Огонь вспыхнул в кабинете на третьем этаже и перекинулся на кровлю. Пожарные эвакуировали сотни студентов и преподавателей, пострадавших нет.

Педагогический колледж ведёт свою историю с 1 сентября 1938 года, когда в Новосибирске открылось педагогическое училище для подготовки кадров в стремительно растущую сеть детских садов. Училище начинало работу без собственного здания, занятия проводились в школе №50 по улице Советской. В годы Великой Отечественной войны студенты совмещали занятия с работой в госпиталях и образовательных учреждениях.

В 1957 году учебному заведению присвоили имя Антона Семёновича Макаренко. В 1960-е заведение стало участником выставок ВДНХ, активно внедряло методические новшества и расширяло практику в детских садах города. В 1970 году училище заняло первое место во всесоюзном смотре педагогических учреждений, получив хрустальный кубок Министерства просвещения СССР.

С 20 октября 1988 года и по сегодняшний день колледж возглавляет Людмила Шапорина, при которой сформировался новый, более демократичный стиль управления. В апреле 1992 года училище получило статус колледжа имени А.С. Макаренко.

Сегодня колледж Макаренко — один из ключевых центров подготовки педагогов в регионе, известный сильной методической школой, развитой системой практики и активной образовательной средой.