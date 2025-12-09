В Новосибирской области зафиксирована вспышка ОРВИ и гриппа

В Новосибирской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом: Роспотребнадзор призывает к вакцинации и профилактике.

За период с 1 по 7 декабря 2025 года в Новосибирской области зарегистрировано 37 468 случаев ОРВИ, из которых 24 529 приходятся на город Новосибирск. Кроме того, зафиксировано 523 случая гриппа, 396 из которых также в Новосибирске.

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области напоминает жителям о важности профилактических мер. Специалисты подчеркивают, что самым эффективным способом защиты от гриппа остается вакцинация.

Помимо вакцинации, необходимо соблюдать неспецифические меры профилактики:

Соблюдение правил личной гигиены (регулярное мытье рук с мылом).

Использование медицинской маски в местах большого скопления людей и в присутствии больных.

Регулярное проветривание и влажная уборка помещений.

Ведение здорового образа жизни, включая сбалансированное питание, закаливание и занятия спортом.

При появлении первых признаков заболевания, таких как повышенная температура, головная боль, боль или першение в горле, кашель, насморк, и общая слабость, необходимо незамедлительно обратиться к врачу для диагностики и назначения соответствующего лечения. Важно оставаться дома и избегать посещения организованных коллективов и мест массового скопления людей до полного выздоровления.