За «Щелкунчиком» в Сибирь: генеральный менеджер Grand Autograph Hotel Эдуард Прохоров – зачем москвичи едут в Новосибирск

Уровень гостеприимства в Новосибирской области растет. Это подтверждает мониторинг отзывов гостей. Качество сервиса улучшается, люди это отмечают и приезжают в Сибирь снова, чтобы ощутить неповторимый колорит и посетить яркие мероприятия. Но в какой ситуации сегодня находятся отельеры, за счёт чего получается повышать уровень сервиса — рассказал в студии BFM-Новосибирск на форуме «Дикоросы» Эдуард Прохоров, генеральный менеджер Grand Autograph Hotel Новосибирск.

Профиль туриста

Для пятизвёздочного отеля основная доля гостей в будни — это представители бизнеса, сотрудники крупных федеральных компаний, которые приезжают на мероприятия, конференции, деловые встречи. Благодаря профилю и локации, чаще всего его выбирают москвичи. Зачастую это медийные личности — спортсмены, политики, бизнесмены, артисты.

В выходные номера отеля заполняют жители Новосибирска и гости из соседних регионов — Томская, Кемеровская области, Алтайский край.

«Нам не хватает иностранного туриста. Особенно по сравнению с 2021 годом, когда Новосибирск ещё работал с европейскими авиакомпаниями, и мы принимали гостей из Азии и Европы. На конец 2021 — начало 2022 года у нас доходило до того, что треть проживающих гостей была иностранцы. Потом ситуация изменилась, и иностранцев стало с тех времен не хватать», — рассказывает Эдуард Прохоров.

Сегодня, по его словам, процент иностранцев в отеле варьируется от 5 до 7%, а в топ-3 иностранных гостей отеля входят жители Китая, Казахстана и Беларуси.

Что привлекает гостей в Новосибирск

Помимо реализации своих бизнес-целей, людей привлекает сибирский колорит, который реализуется через кухню. Как объяснил Эдуард Прохоров, в ресторанах отеля есть специальное сибирское меню. Особой популярностью у гостей пользуются: грузди со сметаной, тартар из оленины, пончики с щучьей икрой, пельмени из марала, пирог с кроликом, юшка из осетра.

Но главное, зачем москвичи едут в Новосибирск в декабре — это спектакль «Щелкунчик» (6+) в НОВАТе, на который сложно попасть в Большом театре в столице.

Востребованность отеля в декабре

В декабре бизнес-сезон завершается, и гости из гостиницы «мигрируют» в банкетные залы.

«Гости готовятся к празднованию Нового года. Банкеты проходят каждый день. 31 декабря обычно загрузка близка к максимальной, — объяснил Эдуард Прохоров. — Также декабрь может быть нестандартным. В первой половине месяца будет ещё более загружена по гостиницам, потому что в Новосибирске будет проходить турнир по хоккею «Кубок Первого канала».

Стратегии развития сибирского отеля

Эдуард Прохоров выделяет два главных направления — сервис контроля качества для гостей и развитие персонала.

«Пятизвездочный отель — это в первую очередь люди. Поэтому у нас запускается большая программа на следующий год по развитию персонала, его обучению, которая включает в себя выявление недочётов и их устранение, оценку вовлеченности, удовлетворенности, введение индивидуальных планов развития, программу наставничества. И она по количеству инициатив не уступает гостевой, потому что в сервисе кадры не только решают, но и создают всё. Сегодня гость лоялен не к бренду, а к сервису и положительными эмоциями, которые он получает», — объяснил Эдуард Прохоров.

В планах руководства пятизвёздочного отеля делиться экспертностью сотрудников с коллегами, чтобы продолжить активный рост сферы гостеприимства в Новосибирске. А для туристов — превратить гостиницу в объект такого значения, каким является Эйфелева башня для гостей Парижа.