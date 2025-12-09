Жизнь на море в эпицентре культуры

Треть квартир в Петербурге покупают жители других городов, констатируют эксперты. Причем, по данным Росреестра, в 2024 году число приезжих выросло на 18%. Их привлекает динамично развивающийся город с качественным жильем, которое при этом доступнее, чем в Москве. Главное, на что покупатели обращают внимание при выборе ЖК,— это комфорт, близость к культурным точкам притяжения Петербурга и статусность места. В числе лидеров спроса — Васильевский остров, где в наличии все эти качества.

Со статусностью все ясно: именно на Васильевском острове Петр I обязал всю российскую знать строить дома, как только была заложена новая столица. Раньше других здесь появился дворец первого губернатора города Александра Меншикова, в котором сегодня расположен филиал Эрмитажа.

А еще Васильевский остров — это Академия художеств со знаменитыми сфинксами у входа, Стрелка с Ростральными колоннами, Кунсткамера. На противоположном берегу Невы — Эрмитаж, Летний сад, здания Сената и Синода, чуть дальше — Казанский и Исаакиевский соборы, Русский музей, Спас на Крови, Мариинский театр. В общем, в ближайшем окружении — главные открыточные объекты культурной столицы.

Долгое время этот район оставался terra incognito для девелоперов, так как многие жилые и промышленные здания здесь имеют охранный статус, и сносить их запрещено, а свободных участков почти нет. Но в последние 20 лет Васильевский остров превратился в один из самых активно застраиваемых районов. Прежде всего — за счет проекта «Морской фасад», в рамках которого к острову присоединено 476 га земли из акватории Финского залива. Образ новой рукотворной суши вдохновляет застройщиков. Например, компания LEGENDA так и назвала свой проект —«Новая земля». Здесь будет семь корпусов высотой от 11 до 17 этажей, в целом на 1887 квартир.

С Васильевского острова активно выводили промышленные предприятия, замещая их общественными пространствами, офисными и торговыми центрами, гостиницами. Так, на площадке первого в России кабельного завода на юго-западной набережной острова открылось самое модное сегодня в Петербурге культурно-деловое пространство «Севкабель порт». Исторические здания, построенные родоначальником бренда Siemens Вернером фон Сименсом, занимают коворкинги, творческие мастерские, шоурумы и магазины. Каждую зиму здесь заливают огромный каток, а летом на открытых террасах работают кафе и рестораны.

В Культурном квартале «Брусницын», на месте кожевенной фабрики купцов Брусницыных, теперь устраивают выставки, фестивали и концерты. Бывшие корпуса и земельные участки машзавода имени Калинина заняли строительный гипермаркет «Максидом», IT-хаб Сбера и бизнес-центр.

Повышенный комфорт плюс вид на море

В результате Васильевский остров набрал дополнительные имиджевые очки и превратился в новый престижный городской микрорайон. В нем сочетаются сразу несколько ключевых качеств, которые привлекают сюда самую разную аудиторию. По наблюдениям специалистов из компании LEGENDA, семьям с детьми нравится, что здесь в шаговой доступности больше десятка школ и детских садов — как государственных, так и частных.

Скажем, рядом с ЖК «Новая земля» предусмотрено возведение школы на 1650 ученикови детсада на 140 мест. Неподалеку, на проспекте Крузенштерна, в 2024 году начала работать школа №708 «Открытие» с углубленным изучением математики и информатики. А через год на бульваре Головнина«Газпром» открыл частную школус планетарием, полигоном робототехники, гончарной мастерской и хореографическим залом.

Родители также отмечают богатый выбор мест для развивающих занятий, абитуриентыи студенты —близость к главным вузам Северной столицы: СПбГУ, Горному университету, Высшей школе экономики и другим.

Ну и конечно, для всех важно, что район имеет хорошую транспортную доступность: рядом удобный выезд на Западный скоростной диаметр, по которому можно быстро добраться из одного конца города в другой. На троллейбусе, автобусе или трамвае вы за 10 минут доедете до ближайшей станции метро «Приморская». А через несколько лет планируется новая станция «Морской фасад» — прямо рядом с новостройками.

Повышенным спросом пользуется жилье, выделяющееся дополнительными опциями комфорта. Так, фишка «Новой земли» — специальные сервисы для жителей — ремонт бытовой техники, уборка квартиры, выгул домашних питомцев, стирка, химчистка и тд. В LEGENDA уверены, что экосистема сервисов особенно понравится молодежи, которая не любит бытовой рутины, старшему поколению, если им тяжело справляться с домашними делами, а также для тех, кто погружен в бизнес и не хочет отвлекаться от работы. Налаженные сервисы помогут новичкам адаптироваться в Петербурге и сориентируют в выборе мест для покупок или досуга.

На Васильевском острове с каждым годом появляется все больше жилых домов, благоустроенных общественных пространств, досуговых объектов. Здесь проходят масштабные культурные мероприятия. В результате растет инвестиционная привлекательность местной недвижимости: за 10 лет «квадрат» на первичном рынке на Васильевском острове подорожал в 4,2 раза. При этом потенциал локации далеко не исчерпан, а значит, притягательность этого района и дальше будет расти.

Реклама ООО «ЛЕГЕНДА ЗАЛИВА» ИНН 9717106913 Erid:2W5zFJBzxcp