Александр Ведяхин: мы ожидаем рост продаж на рынке жилой недвижимости на 7% в 2026 году

Об этом в рамках Дня инвестора, который проходит в Сбере 10 декабря, заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Сбер сохранил хорошее качество портфеля жилой недвижимости. Сценарий драматического падения цен даже с учетом всех возможных негативных факторов маловероятен.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Нам удалось сохранить хорошее качество портфеля жилой недвижимости. Доля кредитов, которые требуют нашего более пристального внимания – то есть проекты, где есть существенные сложности – остается на приемлемом уровне — это всего 2,3%.

Мы смотрим различные сценарии, когда проводим собственные стресс-тесты. В целом, по нашим прогнозам, даже с учетом всех возможных негативных факторов сценарий драматического падения цены все-таки маловероятен и скорее нужен нам для внутренней оценки устойчивости портфеля, а также, чтобы понять насколько потенциально убыточные проекты могут рассчитывать на поддержку групп компаний в которые они входят и какая часть долга даже в таком случае будет погашена. Важно, что по большинству из них и в стрессовом сценарии LLCR приближается к 1 или есть возможность регресса.

Сейчас мы наблюдаем оживление рынка и с умеренным позитивом смотрим на 2026 год. В базовом прогнозе наши аналитики ожидают рост цен на 5% и рост продаж на 7% по сравнению с 2025 годом».

С финансированием Сбера в России строится около 73 из 119 миллионов квадратных метров жилья. В 2025 году банк запустил два ИИ-агента в области строительства.

«Наши ИИ-агенты помогают застройщикам работать гораздо эффективнее. Первый ИИ-агент служит для определения строительной готовности на основании фотографий объектов. Полученные данные автоматически поступают в личный кабинет стройэксперта, и происходит расчет общей строительной готовности объекта, выявляются возможные отставания от плановых сроков. Такая инновация сокращает трудозатраты строительного эксперта на подготовку отчета о мониторинге на 15-20%.

Еще один ИИ-агент помогает клиентским менеджерам банка рассчитывать предварительное коммерческое предложение на ключевых параметрах проекта по аналогии с ипотечным калькулятором. Всего за несколько минут агент способен подобрать параметры будущего проекта для конкретной локации. Достаточно указать кадастровый номер земельного участка, оценить себестоимость, сроки строительства и цену реализации площадей проекта».