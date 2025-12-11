Александр Ведяхин: подход предприятий АПК к запуску новых инвестиционных проектов стал более консервативным

Об этом в рамках Дня инвестора, который прошел в Сбере 10 декабря, заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Компании в современных условиях научились быстро перестраивать свою логистику, производство и финансы. Бизнес осознал, что постоянно меняющаяся конъюнктура – это новая реальность, и по-настоящему выигрывает тот, кто быстро реагирует на сложные вызовы. Так, например, революционные изменения произошли вагропромышленном секторе, а российские нефтегазовые компании продемонстрировали беспрецедентную адаптивность, осуществив один из самых масштабных разворотов торговых потоков в современной истории, перестроив свои логистические цепочки и финансовые потоки.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«В АПК произошла настоящая революция! Санкции, разрыв логистических цепочек, частые изменения условий господдержки и изменчивый климат заставили предприятия отрасли работать на пределе своих возможностей, однако, стоит отметить, что они своим примером доказали, что нет ничего невозможного.

АПК в условиях санкций приобрел новую способность – полагаться не на один канал, а выстраивать целую «сеть» маршрутов и всегда иметь запасные варианты. Сегодня этот сектор эффективно работает и в сфере управления финансовыми ресурсами. Высокая ключевая ставка и частые изменения условий программ господдержки заставили компании АПК пересмотреть свои подходы к финансированию. Их подход к запуску новых инвестиционных проектов стал более консервативным».

Александр Ведяхин также отметил рост доли коммерческого кредитования, что связано с тем, что сельхозпроизводители теперь не рассматривают государственную поддержку как основной источник финансирования. Он подчеркнул, что отдельной важной для всех темой является хеджирование валютных и ценовых рисков. Контроль издержки и создание резервов на «черный день» позволит повысить устойчивость компании в текущих условиях.

Важную роль играет освоение и внедрение в АПК технологий искусственного интеллекта. Так, совместно с одним из крупнейших владельцев тепличных комплексов Сбер разработал ИИ-решение, которое поможет агрономам выявлять аномалии в выращиваемых культурах и прогнозировать урожайность. А Холдинг «ФосАгро» перешёл на импортозамещённую систему управления производством со встроенной нейросетью Сбера ГигаЧат для бизнеса. Это снизит издержки, а сотрудники смогут быстрее принимать решения и готовить отчёты.

В свою очередь нефтегазовый сектор за последние несколько лет пережил фундаментальную перестройку,осуществив один из самых масштабных разворотов торговых потоков в современной истории. До 80% экспорта нефти было перенаправлено с европейского направления на страны Азиатско-Тихоокеанского региона всего за несколько месяцев.