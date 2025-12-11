82.76% -1.2
сегодня 12:30
общество

Александр Ведяхин: внедрение модели Lightning из линейки GigaChat в промышленное производство – хороший выбор для локальных задач

Фото freepik.com, автор @freepik
Об этом в рамках Дня инвестора, который прошел в Сбере 10 декабря, заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Сбер на днях открыл веса флагманских моделей в линейке GigaChat – Ultra-Preview и Lightning – созданных с нуля для русскоязычных задач, а также нового поколения открытых моделей GigaAM-v3 для распознавания речи с пунктуацией и нормализацией.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Хочу обратить внимание на модель Lightning — она относительно небольшая, но весьма умная, а значит ее внедрение в промышленное производство для предприятий будет заметно дешевле, чем внедрение полномасштабного GigaChat. Такое внедрение имеет свои ограничения, но для ряда локальных задач это может быть хорошим выбором».

