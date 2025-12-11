Демобилизация-2025: от чего зависит возвращение мобилизованных?

По состоянию на начало осени 2025 года, вопрос о возвращении домой граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, остается открытым. Несмотря на многочисленные обращения со стороны родственников и общественности, официальное решение о сроках и порядке их демобилизации до сих пор не принято и не закреплено нормативно.

Ключевая правовая проблема заключается в том, что Указ Президента о частичной мобилизации от 21 сентября 2022 года не устанавливал конкретных предельных сроков службы для мобилизованных военнослужащих. Де-юре, их служба продолжается до тех пор, пока не будет издан специальный указ главы государства о ее завершении.

Официальная позиция Правительства и Министерства обороны России сводится к следующему: ротация личного состава на передовой и постепенная замена мобилизованных, призванных в 2022 году, должна осуществляться за счет интенсивного набора военнослужащих по контракту. Успех этой кампании по привлечению профессиональных кадров является ключевым фактором, определяющим возможность и сроки начала демобилизации.

Военные эксперты сходятся во мнении, что единовременный вывод сотен тысяч опытных бойцов без их адекватной замены несет риски существенного снижения боеспособности армии. В связи с этим, наиболее вероятным сценарием считается не массовое одномоментное увольнение, а постепенный, поэтапный процесс вывода мобилизованных из зоны боевых действий по мере их замещения подготовленными контрактниками. Однако детальные механизмы и конкретные временные рамки такого поэтапного процесса официально не озвучиваются.

Таким образом, решение о демобилизации находится в прямой зависимости от текущей военно-стратегической обстановки и темпов пополнения Вооруженных сил контрактниками. Обществу и семьям мобилизованных приходится ориентироваться исключительно на официальные заявления и ожидать соответствующего политического и правового акта.