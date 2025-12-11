82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня 11:04
общество

Депутат Госдумы Аксененко предложил ввести «паспорта объектов» для коммунальных разрытий в Новосибирске

Фото: Александр Аксененко
Депутат Государственной думы Александр Аксененко обратился к мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву с предложением унифицировать информирование жителей о коммунальных раскопках и ремонтах дорожной инфраструктуры. О своем предложении Аксененко рассказал Сиб.фм.

По словам Аксененко, жители часто сталкиваются с отсутствием достоверной информации о проводимых работах: они видят ограждения и вскрытое покрытие, но не знают, кто и на каких основаниях ведёт работы, когда они будут завершены и к кому можно предъявлять претензии.

Депутат предложил закрепить на уровне администрации города требования к «паспорту объекта коммунального разрытия», включающему сведения об адресе, виде работ, заказчике, подрядчике, номере и дате ордера, сроках проведения и восстановления благоустройства. Кроме того, он предлагает сделать паспорта машиночитаемыми и привязывать их к электронным картам и реестрам, доступным всем жителям.

Также Аксененко выдвинул инициативу ужесточить ответственность за проведение земляных работ без ордера, отсутствие или ненадлежащее оформление паспорта и нарушения сроков восстановления благоустройства. По мнению депутата Госдумы, это повысит дисциплину подрядчиков, снизит конфликтность вокруг разрытий и укрепит доверие граждан к органам власти.



Ранее нормы информирования уже закреплены в правилах благоустройства и методических рекомендациях Минстроя, но действующие решения, как отмечает депутат, ориентированы в основном на профессиональные органы, а не на массовое использование жителями.

Александра Провоторова
журналист

