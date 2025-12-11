«Это надвигающаяся эпидемия»: когда ждать пик гонконгского гриппа и как защититься?

В декабре в российских регионах наблюдается резкий подъем заболеваемости гриппом, вызванным штаммом A (H3N2), известным как «гонконгский грипп».

По данным Роспотребнадзора, этот вариант вируса доминирует среди респираторных инфекций, составляя более 80% всех выявленных случаев ОРВИ, при этом наиболее сложная эпидемиологическая ситуация отмечается на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Гонконгский грипп отличается резким и агрессивным началом. Типичные симптомы включают повышение температуры до 39C и выше, сильную головную боль, ломоту в теле, а затем — мучительный кашель, резь в глазах, а также возможные тошноту и диарею.

Основная опасность H3N2 кроется в тяжелых осложнениях, которые могут затронуть нервную, эндокринную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Вирусная нагрузка ослабляет иммунитет, что может привести к присоединению бактериальной инфекции, вызывая пневмонию или обострение существующих хронических заболеваний.

Вирус особенно опасен для маленьких детей до двух лет, беременных женщин и пожилых людей с сопутствующими патологиями. При первых признаках заболевания специалисты рекомендуют немедленно обратиться к врачу и отказаться от самолечения.

Для защиты от инфекции необходимо соблюдать стандартные профилактические меры: частое проветривание, ношение масок в местах скопления людей и избегание переохлаждения. Также критически важно укреплять иммунитет путем ведения здорового образа жизни: сбалансированного питания, достаточного сна (7-8 часов), регулярных прогулок и отказа от вредных привычек, а также приема витаминных комплексов по согласованию с врачом.

Эксперты прогнозируют, что пик заболеваемости гриппом может наступить в январе, подтверждая, что текущая ситуация с распространением гонконгского гриппа фактически является надвигающейся эпидемией.