Госуслуги и МАХ объединили сервисы уведомлений в Новосибирской области

Жители Новосибирской области получили возможность быстрее узнавать статус своих заявлений, поданных через портал Госуслуг. Теперь уведомления о самых востребованных услугах, а также извещения от Госпочты поступают не только в личный кабинет на портале, но и непосредственно в мессенджер МАХ. Об этом сообщили 10 декабря в пресс-службе областного правительства.

Как пояснил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь, пользователи могут получать информацию о статусе заявлений, записях на приём в МФЦ или поликлиники, о появлении новых медицинских документов. Также в мессенджер приходят уведомления от Госпочты об автоштрафах, назначении социальных и страховых выплат. В будущем перечень таких оповещений планируется расширить.

Для настройки сервиса необходимо, чтобы аккаунты на Госуслугах и в мессенджере МАХ были привязаны к одному номеру телефона. В таком случае уведомление автоматически поступит в бот Госуслуг в МАХ. Подключить такое получение уведомлений можно по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/max.

