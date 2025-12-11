82.76% -1.2
сегодня 07:52
общество

Госуслуги и МАХ объединили сервисы уведомлений в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм
Жители Новосибирской области получили возможность быстрее узнавать статус своих заявлений, поданных через портал Госуслуг. Теперь уведомления о самых востребованных услугах, а также извещения от Госпочты поступают не только в личный кабинет на портале, но и непосредственно в мессенджер МАХ. Об этом сообщили 10 декабря в пресс-службе областного правительства.

Как пояснил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь, пользователи могут получать информацию о статусе заявлений, записях на приём в МФЦ или поликлиники, о появлении новых медицинских документов. Также в мессенджер приходят уведомления от Госпочты об автоштрафах, назначении социальных и страховых выплат. В будущем перечень таких оповещений планируется расширить.

Для настройки сервиса необходимо, чтобы аккаунты на Госуслугах и в мессенджере МАХ были привязаны к одному номеру телефона. В таком случае уведомление автоматически поступит в бот Госуслуг в МАХ. Подключить такое получение уведомлений можно по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/max.

Ранее Сиб.фм писал о том, что робот Николай теперь записывает новосибирцев к врачу в МАХ.

Наталья Шлюшинская
журналист

