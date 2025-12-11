Из-за бешеной лисы в Бердске введен карантин до 25 января

Карантин по бешенству ввели в Бердске с 27 ноября 2025 по 25 января 2026 года. Соответствующая информация отображается на сайте центра ГО, ЧС и ПБ региона.

Очаг заражения специалисты обнаружили по улице Алмаза Сафина в подсобном хозяйстве. Во время карантина в городе запрещены сельскохозяйственные ярмарки, вывоз животных, восприимчивых к заболеванию и отлов диких животных для зоопарков. Такая информация закреплена в соответствующем постановлении губернатора.

Добавим, что, согласно сообщению сайта “Бердск-онлайн”, что бешенство выявили у лисы, которая укусила собаку в подсобном хозяйстве.

Также карантин по бешенству объявлен в Новосибирске до 15 января. Очаг заболевания выявлен по ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 58/1 и распространяется в радиусе километра от него.