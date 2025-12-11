МЧС Новосибирской области предупредил о росте случаев мошенничества с помощью ИИ

Новосибирцев предупредили о росте числа случаев обмана с помощью новейших технологий: злоумышленники используют дипфейки и нейросети для подделки фото, видео и голоса. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России по Новосибирской области.

Спасатели призывают не доверять сообщениям с незнакомых номеров и всегда перепроверять информацию через известные официальные контакты. Ведомство напоминает, что даже сообщения от знакомых требуют внимания — их аккаунты могут быть взломаны. Отдельное внимание стоит уделять официальной символике и изображениям высокопоставленных лиц: они могут быть сгенерированы нейросетями. Если сообщение поступает якобы от руководства, необходимо уточнить информацию по корпоративным каналам связи.

Как отмечается в сообщении, всё чаще встречаются поддельные видеозвонки от «родственников», имитированный голос в аудиосообщениях, фейковые документы и фото, созданные ИИ, сообщения от «руководства» с просьбами перевести деньги или передать данные, а также ложные корпоративные рассылки с вредоносными ссылками.