82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 декабря, 14:06
пробки
5/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 77.89 | eur 91.38
82.76% -1.2
сегодня
11 декабря, 14:06
пробки
5/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 77.89 | eur 91.38
сегодня 13:05
общество

МЧС Новосибирской области предупредил о росте случаев мошенничества с помощью ИИ

Фото freepik.com, автор @freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

Новосибирцев предупредили о росте числа случаев обмана с помощью новейших технологий: злоумышленники используют дипфейки и нейросети для подделки фото, видео и голоса. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России по Новосибирской области.

Спасатели призывают не доверять сообщениям с незнакомых номеров и всегда перепроверять информацию через известные официальные контакты. Ведомство напоминает, что даже сообщения от знакомых требуют внимания — их аккаунты могут быть взломаны. Отдельное внимание стоит уделять официальной символике и изображениям высокопоставленных лиц: они могут быть сгенерированы нейросетями. Если сообщение поступает якобы от руководства, необходимо уточнить информацию по корпоративным каналам связи.

Как отмечается в сообщении, всё чаще встречаются поддельные видеозвонки от «родственников», имитированный голос в аудиосообщениях, фейковые документы и фото, созданные ИИ, сообщения от «руководства» с просьбами перевести деньги или передать данные, а также ложные корпоративные рассылки с вредоносными ссылками.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Елена Чечнева
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.