Новосибирская область увеличивает приток переселенцев по госпрограмме

Новосибирская область продолжает привлекать участников программы добровольного переселения соотечественников. По данным регионального Минтруда и соцразвития, в 2025 году в регион прибыли почти 2 тысячи человек. Большинство заявлений — 83,5% — подали граждане Казахстана.

Почти половина переселенцев уже нашли работу или открыли собственное дело: 523 человека официально трудоустроены, 33 стали предпринимателями, ещё 60 продолжают обучение в образовательных учреждениях области.

Участники программы получают комплекс мер поддержки — единовременные выплаты детям до 17 лет, средства на обустройство, стипендии одарённым студентам и питание для школьников из семей с низким доходом.

Глава регионального Минтруда Елена Бахарева отметила, что приток переселенцев усиливает демографический потенциал Новосибирской области и способствует росту экономики и социальной стабильности.