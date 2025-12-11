Новосибирский центр крови собрал более 40 тысяч литров донорской крови и стал победителем всероссийской акции

Новосибирский клинический центр крови вошёл в число лучших участников всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества», которую организовал Национальный фонд развития здравоохранения при поддержке Фонда президентских грантов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Торжественная церемония прошла в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Из 120 финалистов победителями стали 60 участников. Новосибирский центр крови получил два диплома: в номинации «Формула сотрудничества» — за мобильную выставку о корпоративном донорстве, и в номинации «Связь поколений. В кадре — донорство» — за аудиокнигу по мотивам исторического очерка главного врача В. П. Радушкевича, посвящённого Дню Победы.

По данным центра, за прошлый год почти 32 тысячи доноров региона совершили 67 тысяч донаций, благодаря чему было заготовлено около 42 тысяч литров крови.