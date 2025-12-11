Новосибирцы стали на 15% реже обращаться в частные клиники

На декабрь 2025-го в Новосибирской области на 15 % снизилось число обращений в частные медицинские клиники по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные компании «Эвотор», предоставленные по запросу Сиб.фм.

Как отмечают аналитики компании, при снижении количества обращений оборот частных медучреждений в среднем вырос на 11%. Секрет прост: средний чек при посещении клиник увеличился. Его размер составил 7397 рублей, что на 30 % больше, чем в прошлом году.

«Потребитель переходит от разовых визитов к более дорогостоящим программам», — так объясняют его увеличение эксперты «Эвотор».

При анализе использовались данные касс «Эвотор» в регионе. Подсчитывалась усредненная на точку выручка по разным сегментам и усредненное на точку количество чеков.