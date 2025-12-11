Под Новосибирском водитель и менеджер почты инсценировали пожар в автомобиле для хищения 10 млн

В Тогучинском районе возбуждено уголовное дело о краже более 9,8 млн рублей, предназначенных для выплаты пенсий. Об этом Cиб.фм сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По данным следствия, менеджер почтового отделения предложила водителю рабочего автомобиля инсценировать возгорание служебной машины, чтобы похитить деньги.

Водитель, получив перед рейсом инкассаторские сумки, перекладывал наличные (речь о пенсиях и пособиях, которые почтальоны разносят по домам) в коробку и передал её соучастнице, после чего поджёг пустые мешки и почтовые отправления, имитируя пожар проводки. Когда все мешки сгорели, мужчина потушил пламя и сообщил о ЧП.

Раскусив обман, силовики наведались к менеджеру, обнаружив в ее кабинет 8,5 миллионов рублей.

Оба подозреваемых задержаны, им предъявлены обвинения. Ход расследования контролирует прокуратура Тогучинского района.