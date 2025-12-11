82.76% -1.2
общество

Рабочий день в России планируют сократить на 2 часа

В Государственную Думу страны внесен законодательный проект, который предлагает существенно сократить продолжительность рабочего дня для граждан страны.

Ключевое изменение заключается в том, чтобы продолжительность нормальной рабочей недели была на уровне 30-ти часов, то есть в день сотрудник должен работать не более шести часов. Также предлагается пропорционально сократить рабочую неделю для тех категорий граждан, у которых льготы уже имеются. В частности, речь идет о несовершеннолетних работниках, инвалидах, женщинах, которые заняты в сельском хозяйстве, педагогах, лицах, осуществляющих деятельность во вредных или опасных условиях. Этим категориям работников предлагается установить рабочую неделю продолжительностью не более 24-х часов.

В пояснительной записке к документу авторы инициативы подчеркивают, что сокращение рабочего времени приведет к комплексу положительных социально-экономических эффектов, среди которых увеличение производительности труда за счет снижения усталости, повышение уровня жизни и среднего дохода, снижение уровня стресса, профессионального выгорания и общей заболеваемости, предоставление возможности работникам уделять время дополнительному образованию.

Действующий 40-часовой лимит был установлен более 30 лет назад.

1
Валерия Ким
