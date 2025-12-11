Рождественский пост: когда начался и закончится, традиции и запреты

В православном мире продолжается важный период духовной подготовки — Рождественский пост, который традиционно длится 40 дней. Пост начался 28 ноября 2025 года и завершится вечером 6 января 2026 года (в Рождественский Сочельник), непосредственно перед празднованием Рождества Христова 7 января.

Рождественский пост — это не просто диета, а время духовного сосредоточения. Верующие используют этот период для очищения души через молитву, покаяние и воздержание от суеты, чтобы встретить Рождество (праздник Боговоплощения) с обновленным сердцем.

Сорокадневная продолжительность поста была окончательно установлена в XII веке, заменив ранние недельные ограничения. На Руси этот период был известен под народным названием «Карачун» — по имени языческого духа холода и самых длинных ночей, что со временем, по одной из версий, повлияло на образ Деда Мороза.

Изначально Рождество и Крещение отмечались вместе 6 января (Богоявление), но в IV веке Рождество было выделено в отдельный праздник и приурочено к 25 декабря (по старому стилю) — дате, которую христиане наполнили новым смыслом, провозгласив Христа истинным «Солнцем Правды».

Основная суть Рождественского поста заключается в полном исключении из рациона всех продуктов животного происхождения: мяса, птицы, яиц, а также молока и молочных продуктов. Разрешено есть крупы, овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, бобовые, грибы, мед и горький шоколад. Рыба разрешена в субботу и воскресенье, а также в великие праздники, выпадающие на пост (например, Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря). Среда и пятница являются наиболее строгими днями, когда предписано сухоядение (приготовление пищи без масла) или, по монастырскому уставу, просто горячая пища без масла. Строгий период начинается 2 января и длится до Сочельника. В эти дни рыба полностью исключается. Церковь подчеркивает, что для мирян мера воздержания должна быть индивидуальной. Любые серьезные ограничения, особенно при наличии хронических заболеваний, следует обсуждать со священником и врачом. Главным остается духовное очищение, а не только формальное соблюдение диеты.

Помимо пищевых ограничений, Рождественский пост предписывает воздержание от шумных развлечений, ссор и вредных привычек, призывая к добрым делам, милосердию и духовному развитию.