С 1 января в Новосибирской области подорожает электроэнергия

В Новосибирской области с 1 января 2026 года вырастут тарифы на электроэнергию. По расчетам Федеральной антимонопольной службы (ФАС), максимальная ставка для населения увеличится с 4,17 до 4,18 рубля за кВт·ч, а к концу года стоимость может достигнуть 4,65 рубля за кВт·ч.

Сообщается, что повышение связано с ростом НДС с 20% до 22%. При этом расчёты ФАС учитывали макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и плановый период до 2028 года.

Данные о предельных уровнях тарифов опубликованы в приложении к приказу ФАС России на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.