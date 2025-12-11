82.76% -1.2
11:42
общество

С 1 января в Новосибирской области подорожает электроэнергия

Фото: Freepik
В Новосибирской области с 1 января 2026 года вырастут тарифы на электроэнергию. По расчетам Федеральной антимонопольной службы (ФАС), максимальная ставка для населения увеличится с 4,17 до 4,18 рубля за кВт·ч, а к концу года стоимость может достигнуть 4,65 рубля за кВт·ч.

Сообщается, что повышение связано с ростом НДС с 20% до 22%. При этом расчёты ФАС учитывали макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и плановый период до 2028 года.

Данные о предельных уровнях тарифов опубликованы в приложении к приказу ФАС России на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Александра Провоторова
журналист

