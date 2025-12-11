82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 декабря, 16:44
пробки
5/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 77.89 | eur 91.38
82.76% -1.2
сегодня
11 декабря, 16:44
пробки
5/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 77.89 | eur 91.38
сегодня 14:01
общество

Сроки сдачи шести концессионных школ назвал губернатор Новосибирской области Травников

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Шесть школ по концессионному соглашению, которые должны были сдать в Новосибирске ещё в 2023 году, должны построить до конца 2026 года. Об этом на итоговой пресс-конференции заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, школы должны были появиться на улицах Виктора Шевелёва, Николая Сотникова, Большой, Татьяны Снежиной, Спортивной и Пролетарской.

По словам главы региона, подрядчики уже взялись за работу. Один из них завершил монтаж свай фундамента и собирается до конца года приступить к монтажу железобетонных конструкций.

Губернатор также подчеркнул, что в соглашении о строительстве школ сменился концессионер — теперь на его место пришла компания, подконтрольная властям.

«Все финансовые решения приняты, все решения согласованы с финансирующими организациями — Сбербанком и Домом РФ. Все контракты на подрядные работы также подписаны», — подытожил Травников.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Елена Чечнева
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.