Сроки сдачи шести концессионных школ назвал губернатор Новосибирской области Травников

Шесть школ по концессионному соглашению, которые должны были сдать в Новосибирске ещё в 2023 году, должны построить до конца 2026 года. Об этом на итоговой пресс-конференции заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, школы должны были появиться на улицах Виктора Шевелёва, Николая Сотникова, Большой, Татьяны Снежиной, Спортивной и Пролетарской.

По словам главы региона, подрядчики уже взялись за работу. Один из них завершил монтаж свай фундамента и собирается до конца года приступить к монтажу железобетонных конструкций.

Губернатор также подчеркнул, что в соглашении о строительстве школ сменился концессионер — теперь на его место пришла компания, подконтрольная властям.

«Все финансовые решения приняты, все решения согласованы с финансирующими организациями — Сбербанком и Домом РФ. Все контракты на подрядные работы также подписаны», — подытожил Травников.