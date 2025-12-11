СибУПК открыл новую специальность «Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта»

4 декабря 2025 года Сибирский университет потребительской кооперации (СибУПК) прошел лицензирование по программе среднего профессионального образования по специальности 09.02.13 Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта с присвоением квалификации «Специалист по работе с искусственным интеллектом».

Специалист по работе с искусственным интеллектом готовится к следующим видам деятельности: разработка кода для обучения искусственного интеллекта; администрирование баз данных; обучение готовых моделей искусственного интеллекта.

Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта — одна из самых современных, перспективных и востребованных специальностей в области информационных технологий. Это практико-ориентированная специальность, которая позволяет быстро войти в ИТ-сферу. Нормативный срок обучения: на базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев; на базе среднего общего образования (11 классов) – 2 года 10 месяцев.

Потребность в квалифицированных кадрах в данной области растет, так как искусственный интеллект проникает во все сферы жизни и деятельности человека. Компании из самых разных сфер — от торговли, маркетинга и логистики до финансов и промышленности — активно внедряют ИИ-решения для повышения эффективности и автоматизации процессов, выведения сервиса на высокий уровень. Это значит, что выпускники данной специальности имеют хорошие шансы на успешное трудоустройство.

Выпускники могут работать в ИТ-компаниях, аналитических и исследовательских центрах, подразделениях цифровизации предприятий, а также в компаниях, внедряющих и сопровождающих решения на базе искусственного интеллекта. Выпускники могут занять должности: техник-программист; разработчик ИИ-систем; специалист по машинному обучению; специалист по обработке данных; аналитик данных; разработчик чат-ботов и голосовых ассистентов; тестировщик ИИ-решений; администратор баз данных с интеграцией ИИ и др.

Образовательная программа сочетает программирование, математику и прикладное использование искусственного интеллекта, даёт навыки интеграции ИИ в бизнес-процессы, что делает специалиста незаменимым звеном в команде. Ключевая особенность новой специальности — её междисциплинарная сущность: наряду с базовыми дисциплинами по машинному обучению, обработке естественного языка и нейросетевым архитектурам, программа включает дисциплины по экономическим, правовым и этическим аспектам внедрения ИИ.

Сибирский университет потребительской кооперации имеет все необходимые условия для реализации образовательной программы, в том числе материально-техническое обеспечение, компьютерные классы, лабораторию искусственного интеллекта. К преподаванию привлекаются опытные преподаватели-практики: руководители и работники организаций, направление деятельности которых соответствует профессии. Выпускающая кафедра по специальности — кафедра прикладной информатики и экономики данных под руководством заведующего кафедрой, профессора М.К. Чернякова.

Специальность 09.02.13 Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта отвечает стратегическим приоритетам национального развития, закреплённым в Указе Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года.