Симметрия и символизм: новосибирцам назвали самые красивые даты для свадьбы в 2026 году

Отдел ЗАГС Куйбышевского района Новосибирской области подготовил для будущих молодоженов подборку самых красивых и запоминающихся дат на 2026 год. Информация была размещена на странице района во «ВКонтакте».

Открывает список дата 16.01.2026, за ней идут несколько февральских дней с красивым сочетанием цифр: 06.02.2026 и 26.02.2026.

Весной можно сыграть свадьбу 06.03.2026, 20.03.2026 в Международный день счастья или 26.03.2026 с гармоничной последовательностью чисел. В апреле выделяется 04.04.2026, а в мае – Международный день семьи, отмечаемый 15.05.2026 и 26.05.2026.

Летние месяцы также богаты на красивые даты. В июне это 06.06.2026, когда красивое сочетание цифр совпадает ещё и с днём рождения Пушкина, а также 26.06.2026. В июле символичной станет дата 08.07.2026, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Август предлагает молодоженам 08.08.2026, где восьмерка символизирует бесконечность чувств, и 26.08.2026.

Осенью красивыми датами названы 26.09.2026, 10.10.2026, 11.11.2026 и 26.11.2026.

Завершают год даты 12.12.2026 или 26.12.2026.