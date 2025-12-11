Стало известно, как вырастет социальная пенсия новосибирцев в 2026 году

С 1 апреля будущего года в России социальные пенсии вырастут на 6,8%.Размер индексации связан с ростом прожиточного минимума пенсионера.

Социальная пенсия представляет собой выплаты из федерального бюджета. Они, к примеру, положены нетрудоспособным гражданам (по возрасту, инвалидности или в связи с утратой кормильца) и тем, кто по какой-либо причине не приобрёл нужного стажа и нужного количества пенсионных баллов.

Индексация коснется различных категорий получателей. Размеры некоторых пенсий приводит РБК.

Так, с 1 апреля инвалиды с детства первой группы, дети-инвалиды и инвалиды первой группы будут получать 22 617,67 рубля. Инвалиды с детства второй группы, дети до 18 лет или студенты очного обучения до 23 лет, потерявшие обоих родителей или родители которых неизвестны – 18 848, 32 рубля.

Размер выплаты для инвалидов второй группы составит 9 424, 12 рубля, а для инвалидов третьей группы – 8 010, 57 рубля. Граждане из числа малочисленных народов Севера и пенсионеры по старости без права на страховую пенсию также будут получать 9 424,12 рубля.

Напомним, что с 1 января будет произведена индексация страховых пенсий, которая составит 7,6%. Повышение затронет более 38 миллионов россиян.