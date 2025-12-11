82.76% -1.2
сегодня 15:16
общество

Травников подтвердил нарушения в Искитимской ЦРБ

Фото: Freepik
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что значительная часть фактов, о которых сообщили медицинские работники Искитимской центральной районной больницы, нашла подтверждение. Об этом сообщает «Искитимская газета».

По словам главы региона, ситуация в учреждении действительно сложная, и настолько комплексные нарушения встречаются редко. Сейчас специалисты регионального Минздрава проводят проверки, после чего последуют меры, в том числе кадровые решения.

Ранее медицинские работники ИЦРБ опубликовали коллективное обращение, в котором описали серьёзное ухудшение условий труда. В тексте, направленном губернатору, говорится:

«Медицинские работники деморализованы: профессиональная обязанность спасать жизни вступает в противоречие с невозможностью оказывать помощь в надлежащем объёме и качестве».

В группе «Наш город Искитим» появилась петиция, где сотрудники указывают на снижение заработной платы, сокращение стимулирующих выплат, нехватку реагентов и расходных материалов, перебои в обеспечении лекарствами и отсутствующее или неработающее диагностическое оборудование. В учреждении, по словам медиков, наблюдаются задержки отпускных, кадровый дефицит, а часть документации приходится вести вручную из-за сбоев медицинской информационной системы.

Жалоба была направлена не только онлайн, но и в несколько ведомств — под обращением стоит более ста подписей сотрудников.

Александра Провоторова
журналист

