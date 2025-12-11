Цифровизаторы и колледжи станут драйверами повышения производительности в регионе

На площадке V форума «Дни производительности» Корпорация развития НСО подписала соглашения с разработчиками цифровых и робототехнических решений, а также со средне-специальными учебными заведениями.

Темы цифровизации, роботизации и внедрения бережливых технологий в учреждениях социальной стали главными в программе форума. Именно по этим направлениям были заключены ряд соглашений на торжественном открытии мероприятия.

Корпорация развития НСО подписала соглашения с разработчиками и интеграторами цифровых и робототехнических решений. Среди партнеров – Сибирское отделение Сбербанка, компании «Техноред», «Корпоративные ИТ-проекты», «Экосвар» (филиал CRP-Сибирь). Сотрудничество предусматривает взаимодействие с Региональным центром компетенций в рамках федерального проекта «Производительность труда» по ряду направлений: партнеры могут выступать экспертами на предприятиях-участниках проекта, проводить диагностику процессов и обучать сотрудников компаний современным методам повышения эффективности, проводить технологические аудиты и разрабатывать решения по цифровым продуктам.

Кроме этого, был подписан ряд соглашений со средне-специальными учебными заведениями – с колледжем телекоммуникаций и информатики СибГУТИ и Новосибирским колледжем промышленных технологий. Сотрудничество направлено на обмен опытом, формирование коробочных решений и совместных продуктов, а также организацию практической подготовки студентов.

«Вместе с колледжами мы формируем компетенции студентов и готовые решения, которые уже завтра повысят эффективность предприятий социальной сферы региона. Проект «Производительность труда» теперь распространяется на работу школ, вузов, больниц и других учреждений соцсферы, поэтому совместная работа с колледжами – подспорье в формировании решений, которые будут направлены на повышение эффективности этих учреждений», – отметила руководитель Регионального центра компетенций Корпорации развития НСО Полина Коленченко.

С 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональный минэкономразвития. Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.