В Кировском районе Новосибирска завершается реконструкция 500-метрового канализационного коллектора

В Кировском районе Новосибирска близится к завершению реконструкция 450-метрового участка коллектора на улице Оловозаводской. Работы проводятся МУП «Горводоканал» на участке коллектора «Горский» — одного из основных в системе канализации левобережья города.

Обновлённый трубопровод обеспечит надёжное водоотведение существующей застройки и перспективных объектов. На реконструкцию выделено 255 млн рублей. Старые железобетонные трубы заменяются стеклокомпозитными: открытым способом на участках с отсутствием уклона и внутри существующих труб на других участках. Также заменят восемь канализационных камер.

По словам директора «Горводоканала» Юрия Похила, монтаж труб почти завершён, к концу декабря планируется восстановление дорожного покрытия и запуск коллектора в работу. Реконструкция повысит пропускную способность сети и надёжность водоотведения для жителей и будущих объектов левобережья.