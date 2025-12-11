В Новосибирске 11 декабря ослабнут морозы

В Новосибирске сегодня, 11 декабря, ожидается постепенное потепление: в течение суток температура поднимется с –22 °C до –13 °C. Утром холод ослабнет до –18...–16 °C, а днём — до –14...–13 °C. К вечеру температура снова снизится до –14 °C.

При этом усилится ветер: порывы южного и юго-западного направления местами достигнут 10–11 м/с. Осадков, по данным синоптиков, не ожидается — весь день их вероятность остаётся на нуле.

Синоптики предупреждают: из-за порывистого ветра погода будет ощущаться холоднее реальной температуры, поэтому жителям рекомендуют выбирать тёплую одежду и учитывать ветер.