сегодня
11 декабря, 11:14
сегодня 09:30
общество

В Новосибирске готовят к запуску автомобиль для контроля платной парковки

Фото: Мэрия Новосибирска
В Новосибирске завершается подготовка первого патрульного автомобиля, который будет автоматически контролировать соблюдение правил платной парковки. Об этом мэр Максим Кудрявцев рассказал в своём Telegram-канале.

Машина оснащена системой, которая считывает номера припаркованных автомобилей и проверяет, оплачена ли стоянка. Если оплаты нет, комплекс фиксирует нарушение с привязкой ко времени и месту, а постановления формируются в электронном виде — без участия инспектора.

Патрульный автомобиль уже оборудован, зарегистрирован и получил специальную цветографическую схему. Сейчас его готовят к вводу в эксплуатацию.

В мэрии также подчеркнули, что параллельно ведётся работа по расширению зоны платных парковок, поскольку стихийная парковка на обочинах осложняет движение, мешает общественному транспорту и снижает безопасность.

Александра Провоторова
журналист

