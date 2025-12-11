82.76% -1.2
сегодня 13:13
общество проиcшествия

В Новосибирске мужчина убил знакомую в состоянии алкогольного опьянения

Фото: Прокуратура Новосибирской области
В Новосибирске 35-летний местный житель признан виновным в убийстве по ч. 1 ст. 105 УК. Об этом сообщили в Прокуратуре Новосибирской области.

По версии следствия, в конце августа 2025 года мужчина во время распития спиртного нанес своей знакомой не менее 50 ударов руками, ногами и подручными предметами, в результате чего женщина скончалась на месте. Подсудимый частично признал вину, отрицая умысел на лишение жизни.

Ему назначено 11 лет и 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Также взыскана компенсация морального и материального ущерба на сумму 119 тыс. рублей.

Александра Провоторова
журналист

