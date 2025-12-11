В Новосибирске на дорогах появятся ещё более 30 гобо-проекторов

В Новосибирске планируется установка более 30 гобо-проекторов по 24 адресам. Эти устройства дублируют разметку «зебра» и предупреждающие надписи, заменяя физические знаки там, где их монтаж затруднён. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Сейчас в городе работают 108 проекторов на 91 адресе, в перспективе их количество увеличится до 141 устройства на 115 адресах. По данным Городского центра организации дорожного движения, технология доказала свою эффективность в повышении безопасности на улицах.