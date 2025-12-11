82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 декабря, 14:07
пробки
5/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 77.89 | eur 91.38
82.76% -1.2
сегодня
11 декабря, 14:07
пробки
5/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 77.89 | eur 91.38
сегодня 12:25
общество

В Новосибирске на дорогах появятся ещё более 30 гобо-проекторов

Фото: Кудрявцев Максим
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске планируется установка более 30 гобо-проекторов по 24 адресам. Эти устройства дублируют разметку «зебра» и предупреждающие надписи, заменяя физические знаки там, где их монтаж затруднён. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Сейчас в городе работают 108 проекторов на 91 адресе, в перспективе их количество увеличится до 141 устройства на 115 адресах. По данным Городского центра организации дорожного движения, технология доказала свою эффективность в повышении безопасности на улицах.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.