В Новосибирске продают редкую Toyota Soarer 1985 года за 2 млн рублей

В Новосибирске выставили на продажу редкую Toyota Soarer 1985 года выпуска за два миллиона рублей. Собственник отмечает, что автомобиль находится в заводской комплектации, полностью стоковый, с оригинальной окраской и салоном.

Заявленный пробег — 123 000 км, под капотом — двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 160 л. с.

Модель Toyota Soarer MZ10 1985 года считается вершиной первого поколения японского гран-турера и олицетворяет техническую смелость и роскошь 80-х. Автомобиль выпускался исключительно для внутреннего рынка Японии и имел статус «дозволенной роскоши», став прообразом технологий будущих моделей Lexus.