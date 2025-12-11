82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 декабря, 11:14
пробки
4/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 77.89 | eur 91.38
82.76% -1.2
сегодня
11 декабря, 11:14
пробки
4/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 77.89 | eur 91.38
сегодня 10:32
общество

В Новосибирске продают редкую Toyota Soarer 1985 года за 2 млн рублей

Фото: Drom.ru
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске выставили на продажу редкую Toyota Soarer 1985 года выпуска за два миллиона рублей. Собственник отмечает, что автомобиль находится в заводской комплектации, полностью стоковый, с оригинальной окраской и салоном.

Заявленный пробег — 123 000 км, под капотом — двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 160 л. с.

Модель Toyota Soarer MZ10 1985 года считается вершиной первого поколения японского гран-турера и олицетворяет техническую смелость и роскошь 80-х. Автомобиль выпускался исключительно для внутреннего рынка Японии и имел статус «дозволенной роскоши», став прообразом технологий будущих моделей Lexus.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.