В Новосибирске проходит Неделя профилактики потребления никотинсодержащей продукции

В рамках календаря здоровья проходит Неделя профилактики потребления никотинсодержащей продукции, призванная обратить внимание общества на проблему курения и никотиновой зависимости.
Курение – одна из самых распространенных и опасных привычек, быстро приводящая к зависимости. Никотин оказывает негативное воздействие на здоровье человека:
• Нервная система: Никотин стимулирует и тормозит мозговые структуры, вызывая временное улучшение настроения, а затем – апатию и потребность в новой дозе.
• Толерантность и интоксикация: Организм адаптируется к никотину, вызывая тошноту и головокружение.
• Привыкание и зависимость: Длительное курение приводит к нарушениям в центральной нервной системе и формированию физической и психологической зависимости.
Психологическая зависимость подкрепляется поведенческими привычками: чашка кофе немыслима без сигареты, вождение автомобиля ассоциируется с курением и т.д.
Как бросить курить?
Если вы решили отказаться от курения, воспользуйтесь следующими советами:
• Составьте список причин, по которым хотите бросить курить.
• Поделитесь своим решением с друзьями и близкими.
• Проанализируйте предыдущие попытки отказа от курения.
• Используйте средства, помогающие бросить курить (пластыри, препараты).
• Определите причины, по которым вы курите, и избегайте их.
• Занимайтесь увлекательными делами, чтобы отвлечься от тяги к курению.
• Практикуйте подавление позывов к курению.
• Присоединитесь к программам поддержки для бросающих курить.
• Выбросьте все сигареты.
Где получить помощь?
• Центры здоровья для взрослого населения
• Кабинеты профилактики в медицинских организациях по месту жительства
Адреса центров здоровья в Новосибирске и Новосибирской области:
• ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 29», г. Новосибирск, ул. Рассветная, 5/1, тел. (383) 272-39-19
• ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 2, г. Новосибирск, пр-т Дзержинского, 44, тел. (383) 279-01-75
• ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 20», г. Новосибирск, ул. Ленина, 18, тел. (383) 210-36-41
• ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 22», г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1, тел. (383) 342-00-15
• ГБУЗ НСО «Новосибирская районная больница № 1», р.п. Кольцово, 21, тел. (383) 306-70-80
• Кабинет семейного консультирования ГБУЗ НСО «Новосибирский областной наркологический диспансер», ул. Планировочная, 3/1, телефон 351-07-24
Для информирования населения подготовлен специальный плакат, в котором приведены сведения о вреде курения, развивающихся заболеваниях и профилактике. Его рекомендуется распечатать и разместить в учреждениях и организациях.