В Новосибирске проходит Неделя профилактики потребления никотинсодержащей продукции

В рамках календаря здоровья проходит Неделя профилактики потребления никотинсодержащей продукции, призванная обратить внимание общества на проблему курения и никотиновой зависимости.

Курение – одна из самых распространенных и опасных привычек, быстро приводящая к зависимости. Никотин оказывает негативное воздействие на здоровье человека:

• Нервная система: Никотин стимулирует и тормозит мозговые структуры, вызывая временное улучшение настроения, а затем – апатию и потребность в новой дозе.

• Толерантность и интоксикация: Организм адаптируется к никотину, вызывая тошноту и головокружение.

• Привыкание и зависимость: Длительное курение приводит к нарушениям в центральной нервной системе и формированию физической и психологической зависимости.

Психологическая зависимость подкрепляется поведенческими привычками: чашка кофе немыслима без сигареты, вождение автомобиля ассоциируется с курением и т.д.

Как бросить курить?

Если вы решили отказаться от курения, воспользуйтесь следующими советами:

• Составьте список причин, по которым хотите бросить курить.

• Поделитесь своим решением с друзьями и близкими.

• Проанализируйте предыдущие попытки отказа от курения.

• Используйте средства, помогающие бросить курить (пластыри, препараты).

• Определите причины, по которым вы курите, и избегайте их.

• Занимайтесь увлекательными делами, чтобы отвлечься от тяги к курению.

• Практикуйте подавление позывов к курению.

• Присоединитесь к программам поддержки для бросающих курить.

• Выбросьте все сигареты.

Где получить помощь?

• Центры здоровья для взрослого населения

• Кабинеты профилактики в медицинских организациях по месту жительства

Адреса центров здоровья в Новосибирске и Новосибирской области:

• ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 29», г. Новосибирск, ул. Рассветная, 5/1, тел. (383) 272-39-19

• ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 2, г. Новосибирск, пр-т Дзержинского, 44, тел. (383) 279-01-75

• ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 20», г. Новосибирск, ул. Ленина, 18, тел. (383) 210-36-41

• ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 22», г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1, тел. (383) 342-00-15

• ГБУЗ НСО «Новосибирская районная больница № 1», р.п. Кольцово, 21, тел. (383) 306-70-80

• Кабинет семейного консультирования ГБУЗ НСО «Новосибирский областной наркологический диспансер», ул. Планировочная, 3/1, телефон 351-07-24

Для информирования населения подготовлен специальный плакат, в котором приведены сведения о вреде курения, развивающихся заболеваниях и профилактике. Его рекомендуется распечатать и разместить в учреждениях и организациях.