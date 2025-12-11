82.76% -1.2
сегодня 08:29
общество

В Новосибирске суд оштрафовал микрокредитную организацию на 100 тысяч

Фото: Сиб.фм
В Новосибирске МФК «ЗАЙМЕР» привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 100 тысяч рублей постановлением мирового судьи. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Причиной стало нарушение закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно нему запрещается использовать системы, которые принадлежат иностранным юридическим лицам или гражданам, для передачи персональных данных россиян.

Оказалось, что компания через такой мессенджер направила клиенту сообщение о просроченной задолженности, которое содержало его имя и отчество. Представители «ЗАЙМЕРА» пытались доказать, что эти данные не являются персональными, однако судья отклонил эти доводы. В совокупности с номером телефона имя и отчество позволяют однозначно идентифицировать человека, что и квалифицирует их как персональные данные.

Наталья Шлюшинская
журналист

