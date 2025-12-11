В Новосибирске в преддверии Нового года напомнили о профилактике злоупотребления алкоголем

Новогодние праздники – время радости и веселья, но, к сожалению, и период увеличения случаев отравлений алкогольной продукцией, травм и дорожно-транспортных происшествий. Департамент социальной политики мэрии города Новосибирска призывает жителей быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью близких в этот период.

Как избежать чрезмерного употребления алкоголя в праздники?

• Помните о вреде: Подумайте о последствиях чрезмерного употребления алкоголя.

• Покупайте в проверенных местах: Не приобретайте алкоголь в сомнительных местах по низким ценам.

• Умеренность – залог успеха: Употребляйте алкоголь умеренно, не превышая рекомендованные дозы (не более бокала вина, кружки пива или 40 г крепкого алкоголя в день).

• Не забывайте про закуску: Ешьте до и во время употребления алкоголя, отдавайте предпочтение горячим блюдам, слизистой консистенции и жирной пище.

• Разбавляйте алкоголь: Пейте стакан воды или безалкогольного напитка между алкогольными напитками.

• Не смешивайте напитки: Не смешивайте винные спирты (вино, шампанское, коньяк) с зерновыми (пиво, виски, джин, водка).

• Не понижайте градус: Не переходите от крепких напитков к слабоалкогольным коктейлям.

• Больше движения: Двигайтесь и проветривайте помещение, чтобы снизить негативное воздействие алкоголя.

Что делать после застолья?

• Откажитесь от алкоголя на следующее утро, даже если чувствуете себя плохо.

• Избегайте крепкого чая и кофе, чтобы не перегружать сердце.

• Пейте молочные напитки, рассол или кислые напитки (морсы с лимоном).

• Ешьте горячие бульоны и супы.

Для информирования населения подготовлен специальный плакат с целью профилактики и укрепления здоровья. Его рекомендуется распечатать и разместить в учреждениях и организациях.