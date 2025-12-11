82.76% -1.2
сегодня 10:04
общество проиcшествия

В Новосибирске задержан курьер с 6 килограммами наркотиков

Фото: Новости Новосибирска и Области
Сотрудники СОБР «Сибиряк» Управления Росгвардии по Новосибирской области оказали силовую поддержку коллегам из МВД при задержании 39-летнего жителя Советского района, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

По данным правоохранителей, подозреваемый работал курьером одного из популярных онлайн-наркомаркетов. Мужчина получал крупные партии запрещённых веществ, фасовал их на более мелкие части и прятал в тайниках по городу.

Задержание произошло после того, как полицейские установили маршрут подозреваемого и остановили его автомобиль под предлогом проверки документов. При досмотре машины в багажнике нашли полимерный сверток с мефедроном.

В ходе обыска квартиры фигуранта изъято более 6 кг наркотических средств, в том числе мефедрон, эфедрон, кокаин, марихуана и гашиш, а также электронные весы и упаковочный материал для фасовки.

Возбуждено уголовное дело.

1
Александра Провоторова
журналист

