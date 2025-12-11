82.76% -1.2
сегодня
11 декабря, 11:15
сегодня 09:53
общество

В Новосибирске задержали застройщика, который оставил дольщиков и инвесторов без домов на 71 млн

Фото: Официальный канал ГУ МВД России по Новосибирской области
В Новосибирске возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК о мошенничестве при строительстве индивидуальных жилых домов. Об этом сообщили в ГУ по МВД Новосибирской области.

По данным следствия, с августа 2018 года по ноябрь 2024 года застройщик заключал с гражданами договоры подряда на строительство малоэтажных домов в Новосибирске и близлежащих районах. Также компания привлекала средства по инвестиционным договорам, обещая вкладчикам выплаты.

Обязательства предприниматель не выполнил, в результате чего 12 дольщиков и инвесторов понесли ущерб на сумму свыше 71 млн рублей.

41-летний руководитель строительной компании был задержан сотрудниками ОЭБиПК УМВД Новосибирска при поддержке бойцов Росгвардии и доставлен в отдел полиции № 6 «Октябрьский». В настоящий момент следователи проводят все необходимые действия для установления всех обстоятельств преступления.

Александра Провоторова
журналист

