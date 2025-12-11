В Новосибирской области не планируют вводить запрет на проведение абортов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что регион не намерен вводить жёсткие ограничения на проведение абортов. Об этом он сообщил в прямом эфире на телеканале ОТС, отвечая на вопрос о возможности появления запрета на склонение к абортам.

Травников отметил, что в ряде субъектов РФ такие меры уже приняты, и сейчас Новосибирская область изучает их опыт. По его словам, решение будет зависеть от того, насколько подобные инициативы реально влияют на рост рождаемости.

При этом глава региона подчеркнул: жёстких запретов на сами медицинские процедуры, которые обсуждались в отдельных регионах страны, в области вводить не планируют.